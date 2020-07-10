РИАМО - 10 июл. Детские сады Реутова начали работу в полном объеме после вынужденного закрытия на карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в настоящий момент их посещают 1 036 воспитанников, сообщил глава городского округа, секретарь местной организации партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«С этой недели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева детские сады перешли в штатный режим работы. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция отступает, работать приходится по новым правилам, соблюдая все необходимые меры безопасности», - сказал Каторов.

Он подчеркнул, что на данном этапе детские сады работают по новым стандартам. Воспитатели прошли инструктаж по мерам безопасности. Всех сотрудников проверяют на новую коронавирусную инфекцию. Каждое утро перед посещением детского сада ребенок проходит фильтр, ему измеряют температуру, проверяют общее состояние.

«У нас в достаточном количестве закуплены индивидуальные средства защиты. В течение дня проходят профилактическая дезинфекция во всех помещениях и обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп закрытого типа» - отметил Каторов.

По его данным, в Реутове работает 79 групп на 1 036 детей до 14 человек в каждой. С 30 марта детские сады работали в режиме «дежурных групп», их было семь, в каждой - около десяти человек.

Жители Реутова по вопросам записи ребенка в детский сад могут обратиться в отдел дошкольного и коррекционного образования по телефону 8 (494) 528-01-07 или по электронной почте reutovobr@mail.ru.