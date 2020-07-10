РИАМО - 10 июл. Утром в пятницу спасители ликвидировали последствия аварии на 94-м километре МКАД, из-за столкновения с грузовиком перевернулся мусоровоз, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Когда сообщение о ДТП поступило, на место были отправлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе два расчет ПСО №204.

«По прибытии пожарные приступили к ликвидации последствий ДТП: с помощью автокрана ПСО №204 ГКУ «ПСЦ» удалось убрать перевернутый автомобиль с проезжей части. Дорожные службы убрали мусор, рассыпавшийся по дороге в результате ДТП», — отмечается в материале.

Благодаря быстрой работе спасателей удалось нормализовать движение на автодороге в кратчайшие сроки.