РИАМО - 10 июл. Ученые из Института вирусологии Уханя выявили, что многие пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцию могут столкнуться с проблемой восстановления иммунитета, пишет в пятницу газета «Известия».

«У части из них (тех, кто перенес Covid-19 – ред.) наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления. Хроническое повреждение этих иммунных клеток чаще всего вызывает ВИЧ», — отмечается в материале.

В ходе исследования ученые наблюдали за состоянием 55 пациентов, которые выздоровели от коронавирусной инфекции. Исследователи смотрели на то, как меняется количество иммунных клеток в крови.

В течение 11 недель даже не наблюдалась тенденция к восстановлению числа лимфоцитов.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что при заражении в организме происходит экспансия лимфоцитов. Они солдаты, которые борются с вирусом.

«После активации иммунные клетки живут недолго, а затем исчезают либо становятся «клетками памяти». Это мы и называем иммунитетом. Система так устроена, что во время отправки солдат-лимфоцитов «в запас» могут обнаруживаться небольшие колебания в их количестве. Но потом провал будет восстановлен новыми клетками», — уточнил Волчков.

Некоторые специалисты сравнивают Covid-19 с ВИЧ. Например, лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье сказал, что геном коронавируса содержит элементы ВИЧ. Его точку зрения раскритиковало научное сообщество.

«При ВИЧ-инфекции поражаются клетки иммунной системы. Причем их инфицирование является основным способом репликации вируса иммунодефицита человека», — сказала сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

Она отметила, что такая способность у коронавирусной инфекции не выявлена, поэтому ВИЧ и коронавирус является разными вирусами.

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10 ИЮЛЯ

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