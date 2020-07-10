РИАМО - 10 июл. Парк развлечений «Остров Мечты» возобновит работу 18 июля после приостановки деятельности на четыре месяца из-за распространения коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Парк «Остров мечты» открылся 29 февраля. Это самый крупный тематический крытый парк развлечений в Европе. Он расположен в шаговой доступности от станции столичного метро «Технопарк», а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта.

«Прогуляться по узким улочкам европейских городов, прокатиться на захватывающих аттракционах, встретиться с любимыми мультперсонажами, собраться с друзьями в кафе или расслабиться за зеленой лужайке – здесь вы найдете развлечения и отдых на любой вкус. А главное, для этого не нужно никуда лететь», - говорится в сообщении.

Перед открытием парка специалисты произвели полную дезинфекцию, а также тщательную оценку всего крытого пространства общей площадью 300 тысяч квадратных метров, чтобы исключить риск возможного заражения посетителей.

Также были установлены около 200 дезинфекторов. Ежедневно в «Острове Мечты» будет расходоваться более 140 литров обеззараживающего средства.

Кроме того, в парке появилось больше 600 наклеек, извещающие о соблюдении социальной дистанции. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также будет сокращено количество посадочных мест.

Столичный «Остров Мечты» – первый в России и в мире объект индустрии развлечений, который выступил с подобной социальной акцией. Парк предпринимал и продолжает предпринимать все рекомендованные меры профилактики Covid-19, включая профилактическое закрытие, глобальную дезинфекцию и самоизоляцию сотрудников.

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10 ИЮЛЯ

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