РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего в Подольске более двух месяцев назад 50-летнего Дмитрия Воронцова, сообщается на странице поискового отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольске пропал 50-летний Дмитрий Воронцов 1969 года рождения. С 30 марта 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие, носит усы. На нем была куртка болоньевая на молнии, синие джинсы, коричневые туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.