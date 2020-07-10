РИАМО - 10 июл. Арбитражный суд Москвы запретил компаниям ООО «Континент» и ООО «Империя» перевозить пассажиров, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

«Такое решение суд принял после того, как МАДИ выявила, что компании не контролировали работу своих сотрудников: водители нередко нарушали ПДД и попадали в аварии, в том числе с участием пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, таксисты не проходили медицинский осмотр перед выездом, а автомобили – технический. Из-за этого создавалась угроза жизни и здоровью пассажиров.

МАДИ призывает таксистов неукоснительно соблюдать ПДД и правила перевозки пассажиров и багажа. Каждому водителю необходимо всегда иметь при себе путевой лист с отметками о мед- и техосмотрах – от этого зависит безопасность пассажиров.

О всех нарушениях в такси жителей просят сообщать по номеру МАДИ: +7 (495) 540-76-56 или по электронной почте madi@mos.ru.