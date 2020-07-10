РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего в Подольске более двух месяцев назад 42-летнего Сергея Казакова, сообщается на странице поискового отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске пропал 42-летний Сергей Казаков 1977 года рождения. С 7 мая 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. На нем была синяя куртка, светло-голубые джинсы, серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.