РИАМО - 10 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС РФ о внесении в реестр недобросовестных участников аукциона ООО «Региональное объединение кадастровых инженеров «ГеоГранд», говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В УФАС поступило сообщение от комитета по управлению имуществом администрации городского округа Домодедово о внесении компании в реестр недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Региональное объединение кадастровых инженеров «ГеоГранд» подлежащими включению в реестр недобросовестных участников аукциона», — отмечается в материале.

Фирма не согласилась с решением ведомства и обратилась в суд, который признал решение УФАС по Подмосковью обоснованным и законным.