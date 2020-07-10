РИАМО - 10 июл. Работники Московского метрополитена предотвратили вход на станцию «Медведково» человека с пистолетом «ТТ» и шестью патронами, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Инцидент произошел 11 июня. Троим сотрудникам службы безопасности метрополитена вручили благодарственные письма Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Безопасность пассажиров – ключевой приоритет в работе Московского метрополитена. Работники метро выявляют и пресекают любые попытки провоза потенциально опасных предметов», – сообщили в пресс-службе метро.

Во втором квартале этого года сотрудники метро выявили около 40 тысяч опасных предметов. К потенциально опасным предметам, в том числе относят колющие и режущие предметы, а также холодное и огнестрельное оружие.