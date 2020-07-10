РИАМО - 10 июл. Прежнюю схему движения восстановили в Рузском округе по автобусным маршрутам «Мострансавто» №24 и №25 после прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автосообщение было нарушено после прорыва дамбы 8 июля, из-за чего подтопило приусадебные участки, дома и дороги.

«Восстановлена прежняя схема движения по маршрутам Мострансавто №24 «Руза – Трубицино» и №25 «Руза – Осташево», - говорится в сообщении.

Ранее в Рузском округе восстановили движение на участке Волоколамского шоссе. Дорога восстановлена в рекордно короткие сроки – за одни сутки. Также укрепили дамбу, которая находится выше по течению реки.