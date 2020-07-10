РИАМО - 10 июл. С 25 июля в Московской области планируется возобновить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров, они должны будут соблюдать санитарные нормы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Для возобновления их деятельности должны соблюдаться санитарные нормы. И в первую очередь - соблюдение личной гигиены, применение средств индивидуальной защиты. Маски и социальная дистанция, это пока остается в нашей жизни», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Он подчеркнул, что многие владельцы предприятий общественного питания уже провели активную подготовительную работу к открытию после того, как 12 июня заработали веранды, террасы и шатры этих заведений. Многие также начали готовиться к приему посетителей.

Возобновление деятельности иного предприятия общественного питания допускается с даты направления уведомления о готовности объекта общественного питания в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 25 июля 2020 года.

«Мы проработали совместно с рестораторами и Роспотребнадзором стандарт и постарались сделать условия пребывания посетителей и работы персонала максимально комфортными. К примеру, убрали ограничения по количеству людей за одним столиком и в зале. Но оставили норматив площади на одного посетителя. Расстояние между столами должно быть не менее полутора метров, на каждого посетителя - по пять квадратных метров», - отметил Разин.

Также владельцы заведений общепита должны будут разместить на видном месте перед входом памятки для посетителей по нормам безопасности, режимам, карантинным мерам.

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10 ИЮЛЯ

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