РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на Ихтиманской площади заменят более 2 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



«Начались работы по ремонту Ихтиманской площади, в ходе которых заменят более 2000 квадратных метров асфальтового покрытия толщиной семь сантиметров», - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях работы завершат 16 июля.