РИАМО - 10 июл. В Московской области после сильных ливней остаются подтопленными почти 250 приусадебных участков и 109 дачных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В трех муниципальных образованиях остаются подтопленными: 248 приусадебных участков, в городском округе Можайский - 228, в СНТ «Виктория» - 118, СНТ «Стрела» - 52», - говорится в сообщении.

Кроме того, подтопленными остаются еще 109 дачных домов в можайском городском округе: в СНТ «Виктория» - 63, СНТ «Стрела» - 46.

Ранее 8 июля в Московском регионе прошли обильные ливни, до 9 июля был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей.