РИАМО - 10 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные учреждением «МОС АВС» в отношении компании «ТПК «СТ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на поставку токарного станка.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТПК «СТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.