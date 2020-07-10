РИАМО - 10 июл. В Подмосковье за сутки выздоровели еще 377 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с Covid-19.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
С начала пандемии в регионе вылечились от коронавируса 40 299 зараженных.
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10 ИЮЛЯ
- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.
- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.
- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.
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