РИАМО - 10 июл. В Москве за сутки выздоровели 1 007 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093» - сказала Ракова.

После прохождения лечения проводятся специальные исследования, которые призваны подтвердить отсутствие у человека инфекции. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Тем, кто вылечился от Covid-19, предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией. При этом он не должен иметь хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, жители столицы, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Те, кто выздоровел от коронавирусной инфекции и хочет сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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10 ИЮЛЯ

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«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

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