РИАМО - 10 июл. На территории ВДНХ во время реставрационных работ обнаружили историческую вывеску павильона №8 «Юные натуралисты», которая украшала центральный вход в павильон с 1954 до 1959 годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ее уберегло то, что более 60 лет назад работы по ремонту и переименованию павильона велись в спешке. Рабочие ничего не демонтировали, а просто закрыли часть фасада панелями, на которых установили новое название. В 1990-е годы скрыли и эту вывеску», — сказал департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Вывеска выполнена в редкой для ВДНХ манере. Буквы нанесены шрифтом-антиквой с большими полуовалами. Они углублены в штукатурном фоне. Сейчас ее планируют отреставрировать. На данный момент, вывеска находится внутри павильона, после реставрации будет принято решение о том, как ее экспонировать.