РИАМО - 10 июл. Национальный исследовательский центр имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ перешел к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, передает Газета.ru.

«В понедельник, 13 июля, второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен второй компонент вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — говорится в сообщении.

После сдачи контрольных анализов 15 июля первую группу добровольцев выпишут. Они вернутся к местам службы.

На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

Полученные во время исследования данные свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса.

Клинические испытания вакцины начали проводить еще 18 июня.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

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