РИАМО - 10 июл. Москва выдала льготный заем производителю систем обеспечения антитеррористической безопасности в размере 100 миллионов рублей компании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заем на развитие производства можно получить в рамках продукта «Развитие — оборотные средства» Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке два процента годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Получить крупный заем может только компания с хорошей кредитной историей и деловой репутацией. Также у компании должны быть чистые активы и чистая прибыль за последний год. При соответствии этим параметрам компания может претендовать на займ в размере от 20 до 100 миллионов рублей.

«Возможность получить льготный кредит для целей развития компании, в том числе для пополнения оборотных средств, — одна из преференций и льгот от городских властей для резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва». Компания «Диагностика-М» стала резидентом ОЭЗ в этом году и уже смогла получить поддержку города», сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.