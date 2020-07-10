РИАМО - 10 июл. В Рузском округе восстановили движение на участке Волоколамского шоссе, движение там было приостановлено из-за прорыва городской дамбы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

«Всю ночь велись работы, и сегодня в 8:00 часов запустили движение», - сказал собеседник агентства.

Запустил движение министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Вечером 8 июля из-за сильных дождей в Рузском округе разрушилась насыпная дамба, из-за чего подтопило приусадебные участки, дома и дороги.

Из-за прорыва прекращено движение по Городянской и Красноармейской улицам, а также на участке Красной улицы. Водители могут ехать в объезд по маршруту: деревня Ракитино - поселок Гидроузел - деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково. Для перевозки жителей выделили автобусы.