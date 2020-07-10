РИАМО - 10 июл. В Москве под стражу взят мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

«По данным следствия, днем 8 июля 2020 года мужчина, находясь в вблизи жилого дома по улице Ярославская в городе Москве, в ходе ссоры нанес мужчине не менее четырех колото-резаных ранений в область головы и туловища, после чего был задержан очевидцами произошедшего», - рассказала Иванова.

Потерпевший 1997 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.