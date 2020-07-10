РИАМО - 10 июл. В городском округе Озеры задержали ранее судимого 45-летнего мужчину, который поджег дом своего знакомого из-за неприязненных отношений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник через окно незаконно проник в частный дом, расположенный в деревне Болдаевка, и, убедившись, что в нем никого нет, поджег диван, предварительно вылив на него спиртосодержащую жидкость, после чего скрылся», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что дом полностью выгорел, при пожаре никто не пострадал.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Он объяснил, что поджег дом своего знакомого из-за личных неприязненных отношений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

С задержанного взяли подписку и невыезде и надлежащем поведении.