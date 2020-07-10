РИАМО - 10 июл. Территорию у четырех новых станций МЦД благоустроят до конца года в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Общая площадь благоустройства составит 12,5 гектара, старт работ запланирован на август», - заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по благоустройству пройдут рядом со станциями МЦД-2 Курьяново, Печатники и Щукинская, а также у платформы МЦД-1 Славянский Бульвар.

Рядом с платформами организуют 54,7 тысяч квадратных метров газона и установят 125 малых архитектурных форм, появятся парковки, специалисты установят 280 фонарей и 14 новых остановок для пассажиров общественного транспорта с крышей и зарядкой для мобильных устройств.