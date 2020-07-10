РИАМО - 10 июл. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что в России могут ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если россияне не будут соблюдать правила, сообщает РИА Новости.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.

Она добавила, что возвращение антикоронавирусных мер может быть возможно до тех пор, пока не изобретут вакцину или лекарства против Covid-19.

Она отметила, что лучше, чтобы вакцина или лекарства появились раньше, пока вирус не распространился еще больше.

«Пожар надо тушить, пока он маленький», — подчеркнула представитель ВОЗ.

В России за весь период эпидемии зарегистрировано 707 301 случай инфицирования коронавирусом, скончались 10 843 пациента, вылечились 481 316 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.