РИАМО - 10 июл. На станции Кутузовская появилось первое в МЦК фитопанно, оно представляет собой аббревиатуру Московского центрального кольца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы очень рады тому, что сегодня стартовал наш пилотный проект по созданию уютной среды на станциях МЦК. Фитопанно на Кутузовской — первый, но важный шаг в этом направлении. В качестве материала для панно мы решили использовать стабилизированный мох, который не требует полива, не зависит от температурного режима и освещения и, что немаловажно, является натуральным и экологичным», - сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, если пассажирам МЦК понравится фитопанно, то такие украшения появятся и на других станция центрального диаметра.

Фитопанно имеет размер три на восемь метров. Его установили на станции в рамках пилотного проекта, который может сделать станции МЦК более уютными и комфортными.