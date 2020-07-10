РИАМО - 10 июл. Социальные работники Москвы выполнили более 500 тысяч заявок, которые поступили во время режима самоизоляции в Москве, обработаны были 100% заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтерами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 миллиона москвичей, находящихся в самоизоляции. 100 процентов заявок, поступивших на горячую линию, выполнены — это более 500 тысяч обращений», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С момента введения в Москве режима самоизоляции около 10 тысяч соцработников и 1,5 тысячи волонтеров доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости людям, находящимся в зоне риска заболеть коронавирусом.

С конца марта по 21 июня на горячую линию поступило примерно 1,3 миллиона звонков. Большая часть из них касалась получения консультаций по разным вопросам. Также были заявки на помощь на дому, вопросы связанные с больничным листам, также были обращения за психологической помощью.

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10 ИЮЛЯ

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«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

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