РИАМО - 10 июл. Короткие аудиоистории о 1,1 тысячи зданий, расположенных в Москве, могут послушать все желающие через мобильное приложение «Узнай Москву», за год такой услугой воспользовались 61,6 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Кроме того, с таким виртуальным помощником можно также прогуляться по саду «Эрмитаж» и Большой Дмитровке.

«Чем удобен мобильный аудиогид? Его можно слушать в любом месте и в любое время – на прогулке, находясь непосредственно у знаменитого здания, или у себя дома, занимаясь повседневными делами. Что бы вы ни выбрали, рассказ об архитектуре, а заодно об истории нашего города, будет все таким же интересным», – сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С прошлого году чаще остальных пользователи слушали историю гостиницы «Боярский двор». Здание было построено на рубеже XIX-XX веков архитектором Шехтелем, за которую он получил звание академика.

Также пользователи слушали часто историю о «Доме под юбкой» на Тверской улице. Здание построено по проекту зодчего Мордвинова и инженера Красильникова в 1940 году. Раньше на его угловой башне красовалась статуя балерины.

Также лидером среди этих аудиоэкскурсий стала история по станции метро «Маяковская». Она была открыта 11 сентября 1938 года в составе второй очереди Московского метрополитена. В 1939 году проект получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В годы Великой Отечественной войны «Маяковская» служила бомбоубежищем.

Чтобы запустить аудиогид на мобильном устройстве, нужно выбрать из списка интересующее здание и кликнуть на специальный значок. Помимо приложения, часть аудиорассказов доступна на сайте «Узнай Москву».