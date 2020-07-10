РИАМО - 10 июл. Жители столицы теперь могут получить доступ к медицинской карте через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для того чтобы попасть в раздел «Медкарта» в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», пользователю должно быть больше 15 лет. У него должен быть московский полис ОМС и доступ к электронной карте на портале mos.ru.

«Врачу для постановки точного диагноза необходимы различные показатели здоровья пациента. Москвичи могут внести в электронную медкарту данные о температуре тела, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, артериальном давлении — и они всегда будут под рукой. Для этого в ЭМК (как в мобильном приложении, так и на mos.ru) запущен раздел «Дневник здоровья», - сказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Более того, данные из приложений Apple Health и Google Fit могут автоматически загружаться в электронную медкарту, если установить приложение «ЕМИАС Коннект».

Следующим шагом будет возможность самостоятельно загрузить медицинские документы в электронную карту.