РИАМО - 10 июл. После прохождения пика пандемии коронавируса посещаемость подмосковных поликлиник выросла с 15 тысяч до 80 тысяч человек в сутки, сообщила РИАМО министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«В основном это не стационар, а поликлиническое звено. Потому что у людей были какие-то хронические заболевания и они боялись обращаться за помощью из-за пандемии. Сейчас посещение поликлиник увеличилось. Если в пандемию было 15 тысяч посещений в сутки, то сейчас у нас 80 тысяч», - сказала Стригункова.

С прохождением пика пандемии коронавирусной инфекции подмосковные поликлиники вернулись к обычному режиму работы.

С конца июня медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта – в помещениях установлены санитайзеры, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, в регистратуре смонтированы защитные экраны.

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10 ИЮЛЯ

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.