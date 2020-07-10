РИАМО - 10 июл. В столице за прошедшие сутки скончалсиь 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаба по коронавирусу в Москве.

Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

В городе за весь период пандемии выявили 227 363 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели от коронавируса 162 086 человек.

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10 ИЮЛЯ

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.