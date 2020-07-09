РИАМО - 9 июл. Региональным парламентам предстоит большая работа по обновлению законодательства в связи с принятием поправок в Конституцию России, сообщил председатель совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Поддержали изменения в Конституцию 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%.

«Во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию москвичи имели возможность проголосовать электронно. Из всех проголосовавших в столице 25,1% сделали это онлайн. Это около 1 миллиона человек, из которых более 62% проголосовали за поправки к Конституции РФ. Явка на онлайн-голосовании составила 93%. Это был для нас очень важный и успешный опыт, и поэтому мы уверены, что он будет учтен при дальнейшем совершенствовании избирательного законодательства России», - сказал Шапошников.

Он добавил, что предстоит уточнить сотни уставов субъектов РФ и региональных законов. В первую очередь актуализации потребуют законы, которые касаются занятости, молодежной политики, предоставления медицинской помощи и организации местного самоуправления.

Шапошников подчеркнул, что депутатам региональных законодательных собраний предстоит масштабная и напряженная работа по изменению законодательства, которое должно соответствовать обновленной Конституции.

Он отметил, что для претворения поправок в жизнь необходима слаженная работа всех ветвей власти на всех уровнях. В этих целях Московская городская дума планирует уже на ближайшем заседании создать рабочую группу законодателей, которая будет заниматься подготовкой необходимых изменений. Предлагаемые изменения будут в обязательном порядке проходить публичное обсуждение.