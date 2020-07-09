РИАМО - 9 июл. Арбитражный суд Московской области в первом полугодии 2020 года вынес 217 решений в пользу подмосковной Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Госжилинспекция Московской области занимает в судах активную и твердую позицию по защите интересов собственников помещений в тех случаях, когда они ущемляются либо игнорируются управляющими и ресурсоснабжающими организациями», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что основная часть исковых заявлений касается оспаривания предписаний, постановлений об административной ответственности и решений о внесении изменений в реестр лицензий управляющих организаций.

С 2019 года длится серия из 65 дел по исковым заявлениям компании «Теплоцентраль» из Щелкова. Организация пытается оспорить предписания Госжилинспекции о перерасчете платы за отопление по строке «долг прошлых периодов».

Серьезные намерения отменить предписания Госжилинспекции имеет и компания «Каширский региональный оператор». С прошлого года уже рассмотрено и рассматриваются 73 заявления.