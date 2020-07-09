РИАМО - 9 июл. В Клинском филиале Московского областного клинического наркологического диспансера заработало современное аналитическое оборудование, которое позволяет быстро и точно определять наличие психоактивных веществ в организме человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В лабораторию будут обращаться правоохранительные органы, ГИБДД, управление по контролю за оборотом наркотиков.
Кроме того, планируют повысить доступность химико-токсикологических исследований для жителей всего северо-западного направления Московской области - городских округов Истра, Шаховская, Волоколамск, Лотошино, Солнечногорск, Дубна.
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