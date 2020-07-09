«Преимущество химико-токсикологического исследования волоса в сравнении с традиционными биоматериалами заключается в том, что оно позволяет оценить содержание наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ в организме человека в течение более длительного периода. По волосу возможно установить факт употребления наркотиков, даже если это произошло несколько месяцев назад», - рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.