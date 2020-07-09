РИАМО - 9 июл. На природных территориях Москвы провели повторную вакцинацию лис, иммунитет действует один год, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«Трижды в год (весной, летом и осенью) на природных территориях Москвы для обеспечения эпизоотического благополучия региона проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства», - говорится в сообщении.

Для раскладки препаратов с вакциной узнают о местах обитания плотоядных. Это помогают сделать экологи, которые знают границы заселения лис, расположение их нор и следят за подрастающим потомством.

Лекарство размещают рядом с норами. Приманка делают из мясо-костной муки, имеющей очень привлекательный для лис запах. Внутри приманки желатиновый контейнер с вакциной.

За один раз было разложено 90 приманок.