РИАМО - 9 июл. Московская область экспортировала с начала 2020 года сельскохозяйственную продукцию на 460 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковные предприятия агропромышленного комплекса за шесть месяцев текущего года увеличили экспорт продукции. Сейчас у нас динамика неплохая, несмотря на пандемию. Мы прибавляем более 20% к объему экспорта прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что за полугодие получилось заработать 460 миллионов долларов. Это объем экспорта продукции, который уже был поставлен на внешние рынки.

Между тем, до конца года Подмосковье планирует выйти на объем экспорта на сумму порядка 900 миллионов - 1 миллиарда долларов.