РИАМО - 9 июл. Депутаты фракции «Единая Россия» приняли участие в 546 мероприятиях в рамках празднования 75-летия Победы, также они провели свыше 200 мероприятий по благоустройству и приведению в порядок памятников, мемориалов и мест захоронения воинов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Помимо того, депутаты участвовали в церемонии возложения цветов.

«Самое важное – это оказание помощи нашим дорогим ветеранам. В этом году к депутатам за поддержкой обратилось 125 ветеранов и, конечно, их пожелания были выполнены. Важно постоянно быть в курсе потребностей ветеранов – это наш долг и безусловный приоритет в работе», – отметил председатель Мособлдумы, руководитель фракции Игорь Брынцалов.

В главный день празднования, в День Победы, депутаты фракции приняли участие в акциях памяти – «Бессмертный полк», «Звонок ветерану» и «Поющие дома».