РИАМО - 9 июл. С помощью инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала этого года было решено более 140 тысяч вопросов в сфере чистоты, порядка и благоустройства по обращениям жителей, поступившим на портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Наибольшее количество вопросов было решено по итогам действий инспекторов Госадмтехнадзора в городском округе Балашиха – 11 313 жалоб. На втором месте – городской округ Мытищи – удовлетворено свыше 7,7 тысячи жалоб населения, в Одинцовском округе – больше 7 тысячи обращений.

«Всего по подкатегориям Госадмтехнадзора с начала 2020 года в «Добродел» поступило 145 928 обращений жителей. Решение каждого вопроса находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Портал «Добродел» был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для повышения качества и эффективности двустороннего диалога жителей и местных властей.