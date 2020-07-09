РИАМО - 9 июл. «Московский паркинг» совместно с судебными приставами выявили автомобилистку, у которого накопились долги по штрафам на 400 тысяч рублей и 300 тысяч из них за парковку, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Автомобилистку выявили в ходе рейда 9 июля. Она часто оставляла машину и не оплачивала парковку. В результате накопился такой штраф.

«Рейды по выявлению должников, вовремя не оплативших штрафы за неоплату парковки и другие нарушения правил дорожного движения, проходят постоянно», - говорится в сообщении.

Срок для оплаты постановлений составляет 60 дней. Если автомобилист вовремя не погасит штраф, то на него может быть наложен еще один штраф, который будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа. Кроме того, приставы могут наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль.