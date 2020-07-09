РИАМО – 9 июл. У Сбербанка появилась новая система платежных сервисов SberPay, которая позволит оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн, сообщает Газета.ru.

Чтобы совершить платеж, нужно иметь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Расплатиться с помощью SberPay можно на сайтах и в приложениях, а также в торговых точках, оснащенных POS-терминалами, принимающими бесконтактную оплату.

«Теперь можно не опасаться кражи персональных данных, поскольку больше не требуется вводить данные своей карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов. Все они остаются в защищенной системе Сбербанка», - говорится в сообщении.

Для частных лиц новый сервис Сбербанка бесплатен.