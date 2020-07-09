РИАМО - 9 июл. В июне в Центр управления регионом поступило 279 обращений по вопросам безопасности, ритуальных услуг, а также по другим тематикам, входящих в компетенцию Главного управления региональной безопасности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Больше всего обращений поступило из Ленинского (32), Раменского (31) и Сергиево-Посадского (23) городских округов.

«В ЦУР за июнь поступило 98 жалоб о продаже наркотиков, 85 вопросов касались системы «Безопасный регион», 96 обращений зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Кроме того, в июне специалистами ЦУРа зафиксировано и направлено на блокировку в Роскомнадзор 10 противоправных интернет-ресурсов, распространяющих наркотические вещества на территории Московской области.

«Тепловая карта» Центра управления регионом позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и сообщает ответственным организациям об обращении для оперативного исправления возникшей проблемы. Информацию сотрудники центра получают от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств и муниципалитетов.