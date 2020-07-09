РИАМО - 9 июл. В Москве правоохранители задержали подозреваемых в незаконном выводе крупной суммы денег за пределы Российской Федерации, злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции <...> пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», – сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Оперативники установили, что злоумышленники подделали внешнеэкономический контракт на поставку из Германии в Россию дорогостоящего высокотехнологичного медицинского оборудования на сумму свыше 13 миллионов рублей. Действуя от лица подконтрольной фирмы, они предоставили поддельные документы в орган валютного контроля и перевели деньги на расчетный счет нерезидента.

Выяснилось, что медоборудование, заявленное в декларации, на территорию России не ввозилось. Вместо этого была завезена медицинская техника низкого качества, реальная стоимость которой составляет всего 350 тысяч рублей.

Таким образом, подозреваемые незаконно вывели на счет иностранной организации более 12 миллионов рублей.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых, а также в офисных помещениях изъято более семи миллионов рублей, документация, печати организаций, компьютерная техника, электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.