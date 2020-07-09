РИАМО - 9 июл. Почти 340 подмосковных арендаторов оформили документы и получили отсрочку по оплате аренды за муниципальное имущество и неразграниченные земли на общую сумму 94,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Большую часть арендных платежей - 49,2 миллиона рублей - отсрочили арендаторы недвижимого имущества, более 44,5 миллиона рублей - арендаторы земельных участков неразграниченной собственности, остальные средства - арендаторы участков муниципальной собственности.

«Предоставление отсрочки по арендным платежам в помощь бизнесу реализуется на территории всех округов Подмосковья», - сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В адрес органов местного самоуправления Подмосковья поступили около 1700 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: порядка 610 заявлений - по отсрочке оплаты за аренду муниципального имущества, 90 заявлений - за муниципальные земельные участки, а также более 980 заявлений по отсрочке платежей за неразграниченные земли.