РИАМО - 9 июл. Подмосковный уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев вместе с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным провел в Истре совместный прием региональных бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

В результате им удалось рассмотреть восемь обращений местных предпринимателей, которые пожаловались на неправомерные отказы со стороны муниципальных властей, создание административных барьеров, незаконное уголовное преследование, бездействие энергоснабжающих организаций.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за защитой нарушенных органами государственной власти и местного самоуправления прав, сообщить о фактах коррупционных проявлений, необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, создания различных административных барьеров, а также по иным фактам нарушения закона», – отметил Головнев.

Он напомнил, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за защитой нарушенных органами государственной власти и местного самоуправления прав, сообщить о фактах коррупционных проявлений, необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, а также создания различных административных барьеров, а также по иным фактам нарушения закона.

Совместные приемы уполномоченного и прокуратуры проходят с 2015 года. За шесть лет было организовано 17 таких приемов, в Истре – восемнадцатый.

Рассмотрено 123 жалобы от подмосковных предпринимателей. Результативность таких встреч с бизнесом составляет порядка 70%.