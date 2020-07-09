РИАМО - 9 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора провели почти 3 тысячи проверок в Подмосковье за полгода: 1 611 проверок – плановые, а 1 226 проверок – внеплановые, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Из них 37 проверок касались строительства дошкольных образовательных учреждений, 166 – образовательных, 71- здравоохранения, 42 – спортивного назначения, 996 – жилых домов, 31 – эксплуатации, 250 – промышленных, 161 – логистических, 165 – торгово-административных, 277 – линейных и коммунальных объектов и 641 – иных», — отмечается в материале.

По результатам проверок выявили 5,5 тысячи нарушений, в том числе 3 тысячи нарушений строительных норм, 70 строек без разрешения, 720 нарушений содержания строительных площадок и 830 нарушений ведения документации. Число остальных нарушений составило 860.

Работники Главгосстройнадзора устранили 5 тысяч нарушений, включая 2 920 нарушений строительных норм, 60 нарушений содержания строительных площадок, 700 нарушений ведения строительной документации и более 600 иных нарушений.