РИАМО - 9 июл. Девять социальных объектов различного назначения построили в Московской области с начала 2020 года, до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию 72 объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Это три объекта здравоохранения, два - образования, одно спортивное сооружение, а также три объекта культуры», – сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

До конца года по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируют ввести в эксплуатацию еще 72 объекта.