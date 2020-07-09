РИАМО - 9 июл. В Московской области сохраняется масочный режим, жители и гости Подмосковья должны пользоваться средствами защиты во время поездок на общественном транспорте, с начала лета пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах, а также в кассах 39 автовокзалов и автостанций предприятия более 13 тысяч медицинских масок, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Почти в 90% случаев средства индивидуальной защиты органов дыхания покупают у водителей автобусов. Чаще всего их приобретали пассажиры автоколонны № 1791 города Сергиев Посад, Королевского ПАТП и МАП № 2 города Коломна», - говорится в сообщении.

Оплатить покупку можно бесконтактным способом: транспортной картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом. Также одноразовые маски продаются в вендинговых автоматах в залах ожидания 11 автовокзалов и автостанций предприятия.

Водители автобусов, а также кассиры, которые контактируют с большим количеством пассажиров, носят на работе медицинские маски и перчатки, которые они могут менять по мере необходимости.

Линейный подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры несколько раз в день обрабатывают дезинфицирующим раствором.