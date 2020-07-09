РИАМО - 9 июл. В Подмосковье земельные участки получили 370 многодетных семей, больше всего в Серпухове, Химках и Ступине, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
Земельные участки получили 87 семей Серпухова, 73 семьи Химок, 24 семьи Ступина, 18 семей Подольска и 16 — Щелкова.
Также министр отметила муниципальные образования, которые за все время действия областного закона обеспечили наибольший процент многодетных семей, стоящих на очереди. Так, в Шаховской обеспечены 98% многодетных семей, в Лотошине - 98%, в Серебряных Прудах - 97%, в Волоколамском округе - 97%, в Ступине - 97% семей.
Дополнительно администрации городских округов Подмосковья сформировали 2500 земельных участков для передачи многодетным семьям. На стадии формирования находятся еще порядка 3900 земельных участков.
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