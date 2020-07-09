РИАМО - 9 июл. В Подмосковье земельные участки получили 370 многодетных семей, больше всего в Серпухове, Химках и Ступине, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«370 многодетных семей Подмосковья обеспечили администрации городских округов бесплатными земельными участками с начала этого года. Лидерами полугодия стали городские округа Серпухов, Химки, Ступино, Подольск и Щелково», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Земельные участки получили 87 семей Серпухова, 73 семьи Химок, 24 семьи Ступина, 18 семей Подольска и 16 — Щелкова.

Также министр отметила муниципальные образования, которые за все время действия областного закона обеспечили наибольший процент многодетных семей, стоящих на очереди. Так, в Шаховской обеспечены 98% многодетных семей, в Лотошине - 98%, в Серебряных Прудах - 97%, в Волоколамском округе - 97%, в Ступине - 97% семей.

Дополнительно администрации городских округов Подмосковья сформировали 2500 земельных участков для передачи многодетным семьям. На стадии формирования находятся еще порядка 3900 земельных участков.