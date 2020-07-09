РИАМО - 9 июл. Главное управление региональной безопасности Московской области призывает родителей напомнить детям правила безопасного поведения на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Чаще всего люди гибнут на железной дороге во время перехода путей в неправильном месте, после них по числу смертей идут зацеперы, которые катаются на крышах вагонов или цепляются к ним сзади.

«Соблюдение правил перехода и внимательность – залог безопасности пассажиров. А в случае обнаружения молодых людей, катающихся на крышах вагонов и подножках электропоездов, просьба немедленно сообщить об этом факте сотрудникам охраны, полиции или машинисту», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что от оперативности и неравнодушия каждого зависят жизнь и здоровье детей.

При обнаружении человека снаружи вагона машинист и его помощник должны остановить движение состава. А если зацепер находится на крыше, то железнодорожники обязаны, помимо остановки поезда, опустить токоприемники, а также отключить от электроснабжения весь участок пригородной железной дороги.

Все это приводит к сбою в движении электричек.