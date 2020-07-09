РИАМО - 9 июл. Два производителя полимеров в Подмосковье Harz Labs и Zedex заключили экспортные контракты с Латвией и Китаем, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фотополимеры для 3D печати, производимые компанией Harz Labs, появятся в Латвии. Сумма контракта с компанией «Kantaris» SIA составила 30 тысяч долларов. Компания Zedex – производитель уникальных синтетических полимеров из Дзержинского, поставила свою продукцию в Китай, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире. Сумма контракта составила более 1,1 миллиона долларов.

«Мининвест Подмосковья оказывает услуги предпринимателям по поиску и подбору иностранных партнеров, потенциальных покупателей продукции за рубежом. Представителям подмосковного бизнеса мы помогаем в проведении переговоров и экспертизы экспортного контракта, оказываем всю необходимую поддержку в урегулировании логистических и таможенных вопросов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Содействие компаниям в выходе на иностранный рынок оказало министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области: подмосковные предприниматели приняли участие в международных выставках. Они являются главным средством продвижения компаниями своей торговой марки на мировой рынок.