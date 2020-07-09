РИАМО - 9 июл. Новая производственная площадка может в скором времени появится в Истре, благодаря которой будут созданы несколько сотен новых рабочих мест и появятся дополнительные средства в бюджете города, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева.

Об этом стало известно во время посещения бизнес-омбудсмена предприятия «К-FLEX», специализирующееся на выпуске тепло- и звукоизоляции для инженерных сетей и строительных конструкций.

«И средний, и крупный бизнес, где работает 10, 20, 100, 500 человек пострадали от ограничительных мер не меньше, чем сфера услуг или торговля. Почему? Потому что на руководстве фабрик, заводов в целом лежала большая ответственность – сохранить самый главный актив, который есть у предприятия – это трудовой коллектив. Отрадно, что руководству «К-FLEX» удалось не только на 100% сохранить персонал, а это 311 человек, с докризисным уровнем зарплат, но и приступить к реализации инвестиционного проекта, предусматривающего подготовку еще нескольких сотен рабочих мест», – отметил Головнев.

Несмотря на итальянские корни (завод входит в крупный международный холдинг IK INSULATION GROUP, штаб-квартира которого расположена в Рончелло, Италия), предприятие прочно закрепилось в подмосковной Истре.

Производство оснащено современным высокотехнологическим оборудованием и базируется на последних разработках в области технологий и рецептур, а также обладает мощностями, которые способны удовлетворить не только сегодняшние потребности российского рынка, но и постоянно увеличивать выпуск продукции, в соответствии с растущими запросами потребителей.